Vantage Development sfinalizował nabycie pierwszej działki w Łodzi

"Na terenie działki planujemy zrealizować ok. 240 mieszkań na wynajem, a zabytkowe magazyny przekształcimy w lokale biznesowo-usługowe. Te ostatnie służyć będą nie tylko mieszkańcom nowego projektu, ale również pracownikom biurowca, którego realizacja zaplanowana jest w sąsiedztwie inwestycji" - powiedział prezes Edward Laufer, cytowany w komunikacie.

Nieruchomość zakupiona przez spółkę, licząca ok. 6,4 tys. m2, znajduje się pomiędzy ulicami Tuwima i Targową oraz al. Scheiblerów. Działka zlokalizowana jest w samym sercu Nowego Centrum Łodzi - wielopłaszczyznowego projektu miejskiego, łączącego rewitalizację z biznesem, kulturą i nauką. Rejon ten w ostatnich latach nabrał na znaczeniu, dzięki licznym projektom realizowanym przez łódzki magistrat, ale również prywatnych inwestorów. Spółka, dostrzegając potencjał tego obszaru, zdecydowała się stanąć do przetargu na zakup tzw. "nerki" i wygrała go w połowie maja, podano także.