Velux Polska: Nowa strategia zrównoważonego rozwoju wesprze cele biznesowe

Inicjatywa Velux, mająca na celu wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoją emisję CO2, ma wymiar nie tylko środowiskowy, ale i biznesowy, ocenił prezes Velux Polska Jacek Siwiński. Jej realizacja obejmie nakłady na współpracę z World Wide Fund for Nature (WWF) i infrastrukturę, m.in. na montaż paneli fotowoltaicznych w polskich zakładach. Globalne koszty ekologicznej transformacji grupy to koszt ok. 135 mln euro w perspektywie do 2041 r.