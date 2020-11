Versum: Zamknięcie salonów hair&beauty oznaczałoby 127 mln zł strat dziennie

"Mimo braku twardych danych, wskazujących na transmisję wirusa w salonach urody, rząd może przesądzić o ich kolejnym zamknięciu i tym samym bankructwie branży. Mówimy głosem ponad 130 tys. salonów urody w Polsce i ich klientów. Fryzjerzy i kosmetyczki pracują według ścisłego reżimu sanitarnego, wyznaczonego przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne działały przez blisko pół roku. Rząd nie może teraz wycofać się z tych obostrzeń i uznać ich za niewystarczające. Dla setek tysięcy ludzi będzie to oznaczać utratę pracy i bankructwo" - powiedział Sebastian Maśka z firmy Versum, cytowany w komunikacie.

Po wiosennym lockdownie, krytycznie do zamknięcia salonów odnoszą się też sami Polacy. Ponad połowa z nas uważa to za zbyteczne działanie rządu. Popiera je tylko co 5 ankietowany, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Panel Ariadna na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Jednocześnie 2/3 z nas (66%) potwierdza, że salony przestrzegają zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa.

"Wbrew temu, co twierdzi minister zdrowia, wizyta u fryzjera czy kosmetyczki to jedna z pierwszych potrzeb Polaków. Dla blisko 60% rodaków to zamknięte salony urody były największym wyzwaniem pierwszego lockdownu" - dodał Maśka.

Badanie #ChceDoSalonu zostało przeprowadzone w dniach 6-9 listopada 2020 r. na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (po 18. roku życia). Metodologia: CAWI. Wielkość próby: n=1088.

Versum to narzędzie do zarządzania salonami urody, obecne w blisko 100 krajach na całym świecie. Obsługuje miesięcznie prawie 3 mln wizyt o wartości ok. 5 mld zł rocznie. Z Versum korzysta blisko 50 tys. profesjonalistów.

