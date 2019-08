Victoria Dom miała 9,9 mln zł straty w I półr., zakłada 90 mln zł zysku w 2019r.

Na koniec czerwca br. w swojej ofercie Victoria Dom posiadała 17 inwestycji w 9 lokalizacjach z łączną liczbą niemal 2 200 lokali, z czego ponad 80% zostało już zakontraktowanych. Ponad połowa z obecnie realizowanych mieszkań planowana jest do przekazania klientom do użytkowania przed końcem 2019 roku. Kolejne 9 inwestycji w obecnych i nowych lokalizacjach zostanie rozpoczętych, a około 1 000 mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w trakcie bieżącego roku, podano także.