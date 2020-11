Vogue Polska & BCG: Wzrost ceny ubrań z sustainability o 20% obniża popyt o 30%

"Zrównoważony rozwój jest już od kilku lat na agendzie wielu firm jako jeden z tematów, w którym planowane są zmiany, zgodnie z zaleceniami ONZ. Rok 2020 okazał się przełomowy i tak naprawdę jest rokiem transformacji, zmiany modeli biznesowych ze względu na COVID-19. 'Sustainability' stało się bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Zmienia swoje znaczenie, ewoluuje. COVID-19 przyspieszył te zmiany" - powiedziała Magdalena Lemańska, odpowiadająca w Vogue Polska za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, podczas panelu na odbywającym się wirtualnie Poland 2.0 Summit. Partnerem strategicznym konferencji było BCG, a partnerem medialnym - agencja ISBnews.

Jak podkreśliła project leader z BCG Joanna Dłutowska, jednym z elementów, który pozwala na zmiany w branży modowej i luksusowej jest współpraca oraz partnerstwo. W sierpniu 2019 r. został zawarty Fashion Pact, jeden z najważniejszych przykładów współpracy w branży fashion & luxury. Na początku dołączyło do niego 30 firm i ok. 100 brandów. Obecnie obejmuje ponad 60 firm i 200 brandów z 14 krajów, co stanowi 1/3 globalnego rynku.

"Współpraca i partnerstwo na wszystkich poziomach łańcucha dostaw to jest podstawa do wdrażania zrównoważonego rozwoju i przyspieszenia tempa wprowadzanych innowacji. Najlepszym przykładem u nas w Polsce jest partnerstwo merytoryczne między BCG a Vogue Polska. To jest przykład dwóch marek, które mają wpływ biznesowy nie tylko na praktykę w branży, ale też na konsumpcję" - dodała Lemańska.

Kolejnym etapem współpracy Vogue Polska i BCG będzie raport, który firmy przygotowują wspólnie i planują opublikować w I kw. 2021 r. Jego temat to "Clients' Adaptation to Sustainability in Fashion & Luxury".

"Raport ma na celu odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie jest zaangażowanie konsumentów w tematykę sustainability nie na poziomie deklaratywnym, ale na poziomie faktów. Jeśli popatrzymy na deklaratywność, to 75% konsumentów uważa, że temat zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotny. Z kolei 64% twierdzi, że tak naprawdę wspiera firmy, które w swoich działaniach kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Według takich założeń, 6 na 10 klientów jest w stanie zapłacić więcej za produkty lub wspiera firmy, które są zgodne z tymi zasadami. Jednak jeśli badamy dalej to okazuję się, że są to tylko deklaracje nie poparte jeszcze konkretnymi działaniami" - wskazała Dłutowska.

W ramach przygotowań do raportu, przeprowadzono ankiety na próbie ok. 5 000 relatywnie młodych, wykształconych osób z wysokim dochodem rozporządzalnym, deklarujących, że kwestie ekologii mają dla nich duże znaczenie.

"Wyniki pokazują, że w sytuacji, gdy cena np. bawełnianej koszulki będzie taka sama w przypadku koszulki z oznaczeniem 'sustainable' i zwykłej, praktycznie 100% konsumentów będzie wspierać firmy, które tworzą produkty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednak, jeśli zwiększymy cenę koszulki o 20%, to popyt spada o 30% - to jest ta różnica deklaratywności kontra faktyczne działania. Raport ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, jaka jest wrażliwość cenowa konsumentów w branży fashion & luxury oraz jaki to ma wpływ na strategię merchandisingowe oraz zrównoważonego rozwoju firm " - dodała project leader z BCG.

Rozwój branży modowej i luksusowej, która w ub.r. była warta prawie 1 700 mld euro, zintensyfikował negatywny wpływ na środowisko, generując 10% gazów cieplarnianych, co plasuje modę jako drugą najbrudniejszą branżę po przemyśle naftowym, podaje BCG. Co więcej, branża modowa wiąże się też z wytwarzaniem ogromnych odpadów - w 2030 roku będziemy mieć ponad 102 mln ton rzeczy, z których 80% stanie się odpadami. Moda to również produkcja ogromnej ilości wody - wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki zużywa 2 700 l wody - co daje 3 lata picia wody dla jednej osoby w 1 bawełnianej koszulce. Z drugiej strony, branża daje możliwość pracy dla ponad 60 mln ludzi. Z tego względu poprawa jakości branży z perspektywy zrównoważonego rozwoju jest kluczowa - jednak proces ten jest niezwykle złożony, dynamiczny i długoterminowy.

