VRG miało 23,88 mln zł zysku netto, 28,58 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

W I poł. 2019 r. przychody grupy w segmencie odzieżowym wzrosły do 325,13 mln zł z 217,75 mln zł rok wcześniej, a w segmencie jubilerskim - do 159,52 mln zł ze 135,7 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 53,4 tys. m2 czyli 58% r/r. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 74% (bez marki Bytom + 9%), natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 13%" - czytamy w raporcie.