VRG planuje capex na poziomie ok. 25 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - VRG planuje capex na poziomie ok. 25 mln zł w 2019 roku, podała spółka. Grupa kapitałowa zakłada rozwój sieci sprzedaży do 607 salonów (wobec 568 obecnie) o powierzchni 55,7 tys. m2 do końca 2019 roku.