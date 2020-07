W e-sklepach LPP wdrożono odroczone płatności PayPo

"Decyzja o podjęciu współpracy z PayPo oraz zaproponowanie naszym klientom opcji odroczonych płatności jest kolejnym elementem usprawnień jakie postanowiliśmy wdrożyć, aby uczynić nasze sklepy online bardziej przyjaznymi. Zwłaszcza ostatni czas pokazał, że dynamicznie rozwijający się e-commerce, teraz jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Układ sił pomiędzy tradycyjnym i internetowym kanałem sprzedaży uległ diametralnej zmianie. To stawia przed firmami takimi jak nasza wyzwanie, aby sprawnie dostosować się do zmienionej rzeczywistości handlowej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i rynku. Wierzymy, że wprowadzenie odroczonych płatności, przemodelowanie naszej sieci dystrybucji celem przyspieszenia dostaw oraz wiele innych zmian jakie jeszcze planujemy wdrożyć pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby naszych klientów" - powiedział e-commerce operations manager w LPP Dawid Telepski, cytowany w komunikacie.

LPP to kolejny duży gracz z polskiego rynku, który zaufał PayPo. Wcześniej po rozwiązania polskiego fintechu sięgnęli tacy giganci jak Allegro, Media Markt, Media Expert, Leroy Merlin czy Decathlon. To również kolejny przedstawiciel segmentu moda/ fashion, który bardzo szybko przekonał się do odroczonych płatności. Obecnie w portfelu PayPo sklepów z tego rynku jest już ponad 100 podmiotów. Obok LPP są też takie marki jak 4F, Answear, Big Star, Grupa MIG, w tym sklepy Sizeer, Wojas, Laurella, czy Ochnik, podano także.