W. Gątkiewicz został powołany na prezesa Ferro, A. Raczek - na wiceprezesa

"Przejęcie od Anety Raczek sterów w Ferro to dla mnie duża motywacja do dalszego działania na rzecz rozwoju biznesu grupy oraz wzrostu wartości dla akcjonariuszy. To także wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której wszyscy się zobowiązujemy. Silna pozycja rynkowa Ferro stanowi mocny fundament pod dalsze wzrosty skali działalności według założeń Strategii F1. Podtrzymujemy długoterminowe cele i szacunki, zakładające osiągnięcie przez grupę w 2023 roku skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA w wysokości około 90 mln zł. Wartości te nie uwzględniają wpływu potencjalnych projektów z zakresu M&A, które również są elementem przyjętej strategii. Jako zespół jesteśmy zdeterminowani, by najbliższe 5 lat było kolejnym okresem wzrostów i sukcesów biznesowych Ferro - dodał Wojciech Gątkiewicz, od 1 października prezes zarządu, CEO Ferro.