W PG Silesia wydobyto ponad 3 mln ton urobku w 2019 r.

"Zgodnie z założeniami przez większą część roku kopalnia opierała swoje wydobycie na dwóch ścianach prowadzonych równocześnie. By tego dokonać, niezbędne było sprawne prowadzenie przezbrojeń sprzętu między ścianami. Swoistym rekordem zakończyło się przezbrojenie sprzętu ze ściany 332(1) na ścianę 332(2) w pokładzie 330 - załodze PG Silesia udało się to zrobić w zaledwie 40 dni roboczych" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku w PG Silesia wydrążono ponad 10 kilometrów wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Najlepszym miesiącem okazał się maj, kiedy to wydrążono 1201 mb nowych wyrobisk. Wynik ten jest rekordem w najnowszej historii kopalni. Wyrobiska najczęściej drążone są w obudowie typu ŁPSil 13/V36/4, są to zatem wyrobiska o dużym przekroju poprzecznym, podano również.

W grudniu 2019 roku koncesja na wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej, w macierzystym obszarze górniczym PG Silesia została wydłużona do 31 sierpnia 2044 r., przypomniano.

"Jesteśmy zadowoleni z faktu, że koncesja dla naszej kopalni została wydłużona. Pozwala to nam skupić się na planowaniu zarówno tej bliższej, jak i dalszej przyszłości; na tworzeniu strategii dla naszej kopalni. Sytuacja na rynku węgla zarówno w Polsce, jak i na świecie nie jest najlepsza. [...] my w PG Silesia konsekwentnie staramy się robić wszystko, by w tych wymagających warunkach móc funkcjonować. Na wiele aspektów naszej pracy nie mamy wpływu, ale jedno jest pewne - mamy wpływ na organizację naszej pracy i zaangażowanie" - podsumował prezes Jan Marinov, cytowany w materiale.