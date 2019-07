W programach i rynkowych aktywnościach Grupy Neuca uczestniczy 5681 aptek

"Grupa dostarcza szereg narzędzi, które pozwalają aptekom niezależnym mierzyć się z sieciową konkurencją. Formuła wypracowana przez Neuca zakłada kompleksowe wsparcie bez ograniczania własności i samodzielności decyzyjnej aptekarzy. Farmaceuta decydując o przystąpieniu do określonego programu, wybiera dostosowany do jego potrzeb zestaw narzędzi handlowych i marketingowych" - czytamy w komunikacie.

Neuca podała, że z korzyści programów Partner+, Partner oraz IPRA (Indywidualny Program Rozwoju Apteki) na koniec I półrocza korzystało łącznie 1772 aptek. Wzrost uczestników to w dużej mierze efekt rosnącej satysfakcji aptek biorących udział w programach oraz wdrożenie nowych, bardziej elastycznych form współpracy z farmaceutami.

Najszerszy wachlarz wsparcia realizowany jest w programach Partner i Partner+, w których bierze udział 992 placówek czyli ponad 10% aptek niezależnych w kraju. W tej formule współpracy oprócz narzędzi handlowych i marketingowych apteki mają m.in. dostęp do systemów informatycznych optymalizujących ich pracę, zyskują ekspozycję na kanały sprzedaży e-commerce takie, jak platforma apteline.pl i ortopedio.pl, wchodzące w skład Grupy Neuca, podano także.

"Nasze programy wyróżniają się nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Partner+ oraz IPRA wchodzą już do największej europejskiej czwórki programów kierowanych do aptek niezależnych. Warto również zwrócić uwagę, że firmy, które nas wyprzedzają w tym zestawieniu to największe międzynarodowe korporacje" - podkreślił Pilecki.