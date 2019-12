W wezwaniu na ES-System złożono zapisy na 42,1 mln akcji

"Do końca okresu przyjmowania zapisów na akcje w ramach wezwania, tj. do dnia 4 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, złożono zapisy na sprzedaż 42 096 603 akcji, stanowiących 98,21% całkowitej liczby akcji oraz uprawniających do 98,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. na co najmniej 28 290 000 akcji, reprezentujących co najmniej 28 290 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% całkowitej liczby akcji oraz uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w informacji.