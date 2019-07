Waimea Holding celuje w budowę do 10 Modułów Magazynowo-Produkcyjnych rocznie

"Wcześniej było to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Na rynku brakowało odpowiednich budynków. Dostępne obiekty często nie spełniały warunków sanitarnych czy przepisów przeciwpożarowych. MMP to obiekty tej samej klasy, co duże parki magazynowe, o wysokości 8-10 m, jednak dostosowane do wymagań i możliwości mniejszego biznesu. Przedsiębiorca może u nas kupić albo wynająć jeden moduł albo jego wielokrotność, ponieważ każdy z nich jest oddzielnym lokalem i posiada własną księgę wieczystą. MMP są dostosowane również do prowadzenia działalności produkcyjnej. Nietypową na rynku magazynowym, ale bardzo korzystną dla najemców sytuacją, jest czynsz naliczany w złotówkach, dzięki czemu nie ponoszą oni ryzyka walutowego" - wyjaśnił dyrektor ds. rozwoju w Grupie Kapitałowej Waimea Holding Adrian Biesaga.