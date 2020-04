Warimpex: Bieżący rok będzie trudny, ale nie musi być zły dla spółki

"W Polsce pracujemy nad pozyskaniem zezwoleń na inwestycje w Krakowie i Białymstoku. Rozpoczęcie trzech polskich inwestycji jest uzależnione od uzyskania pozwoleń na budowę, zawarcia umów przednajmu i oczywiście rozwoju sytuacji związanej z pandemią. Co do możliwości rozpoczęcia III etapu biur przy ul. Mogilskiej w Krakowie w 2020 r., jesteśmy dość optymistyczni" - wskazał Jurkowitsch.

Wiceprezes Daniel Folian zwrócił uwagę, że spółka ma już w swoich biurowcach powierzchnie typu "elastyczne biura" i obecnie jest to dobry kierunek rozwoju, ponieważ korporacje są zainteresowane tego rodzaju biurami w dobie niepewności związanej z pandemią. Firma planuje zaoferować obecnym najemcom powierzchnię do wynajmu krótkoterminowego, np. kilku tygodni lub kilku miesięcy, aby mogli dostosować przestrzeń do bieżących projektów. Ideą jest stworzenie przestrzeni coworkingowych na kształt usług hotelowych, z salami konferencyjnymi, lobby i przyjaznymi miejscami do pracy, wyjaśnił Folian.