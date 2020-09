Wasko ma ugodę sądową z GITD i cofnięte kary na 102,36 mln zł

Zgodnie z zawartą ugodą, Wasko zapłaci na rzecz GITD świadczenie pieniężne w kwocie 396 tys. zł. Płatność tej kwoty następować będzie w 4 ratach (pierwsze trzy raty w wysokości po 100 tys. zł, ostatnia rata w wysokości 96 tys. zł), w terminie odpowiednio: do 15 listopada 2020 r., do 28 lutego 2021 r., do 31 maja 2021r. oraz do 31 sierpnia 2021 r.