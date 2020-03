Weber z MI: W fazie projektowania bądź budowy jest obecnie 1126 km dróg

Podał, że w całym 2019 r. oddano do użytku 460 km dróg.

"W chwili obecnej, jeżeli chodzi o sieć szybkiego ruchu, to mamy 4 100 km dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych). Porównując nas do innych krajów europejskich, daje to 5. miejsce pod względem długości sieci" - podkreślił Weber.