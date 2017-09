Znów szaleństwo na akcjach CD Projekt. Kurs o krok od bariery 100 zł

Fot. CD Projekt

99,88 zł - to nowy rekord kursu akcji producenta gier CD Projekt. Prawdopodobnie na chwilę przed próbą pokonania bariery 100 zł giełdowa wartość spółki przekracza już 9,5 mld zł.

Ostatnia publikacja wyników producenta "Wiedźmina" spowodowała, że inwestorzy znów rzucili się na jego akcje. Tylko w ciągu ostatnich pięciu sesji kurs poszybował w górę o kolejnych 15 proc. i w poniedziałek znalazł się tuż przy granicy 100 zł. Odnotowane w poniedziałek do godziny 15. maksimum to 99,88 zł.

Wiele wskazuje więc na to, że inwestorzy spróbują pokonać pułap 100 zł. W sierpniowej rekomendacji analitycy DM BOŚ wskazywali na cenę docelową akcji CD Projekt w wysokości 103,40 zł. Było to jeszcze przed publikacją wyników półrocznych spółki.

A te kilka dni temu znów rozpaliły emocje wśród inwestorów. W drugim kwartale spółka zarobiła na czysto 73,3 mln zł, co okazało się wynikiem znacznie lepszym od prognoz w okolicach 53 mln zł. Ten wynik spółce udało się osiągnąć przy przychodach na poziomie 155,5 mln zł wobec prognoz w wysokości niecałych 130 mln zł.

Zobacz także: Inwestorzy na razie nie wystraszyli się PiS

Co prawda w całym półroczu przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,82 mln zł w porównaniu do 319 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto wyniósł 118,6 mln zł wobec 134,7 mln zł rok wcześniej. Dla inwestorów liczy się jednak to, że spółka potrafiła wypracować rekordową, 47-proc. rentowność, a na swoich kontach ma w sumie ponad 582 mln zł gotówki.

"Czynnikiem mającym największy wpływ na wyniki Grupy CD PROJEKT w I półroczu 2017 r.była sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i jej dodatków (w tym w Edycji Gry Roku). Drugim najważniejszym produktem Grupy w pierwszym półroczu 2017 r. był GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana" - czytamy w sprawozdaniu zarządu spółki po pierwszym półroczu.

Kurs akcji CD Projekt od początku 2017 roku