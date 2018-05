Zawirowania we Włoszech ciążą giełdom. GPW wśród najsłabszych parkietów

Fot. reynermedia / Flickr (CC BY 2.0) Giełdowi gracze odwracają się od ryzykowanych inwestycji.

Zamieszanie polityczne we Włoszech i obawy o rozwój sytuacji w Hiszpanii budzą coraz większy niepokój. Pojawiające się tym samym głosy, mówiące o ryzyku rozpadu strefy euro. To wszystko skutkuje wycofywaniem pieniędzy z giełd. Przecena dotknęła całą Europę.

Sytuacja na europejskich giełdach wygląda niepokojąco. Nie ma parkietu, gdzie ceny akcji rosłyby. Wszędzie obserwujemy wyraźne spadki.

Najważniejsze giełdowe indeksy tracą na wartości od 1 do 3 proc. Stosunkowo najmniejszy wymiar kary dotknął niemieckiego DAX-a i brytyjskiego FTSE100. Gorzej od najważniejszych europejskich rynków radzi sobie warszawska GPW. Po godzinie 15:00 strata WIG20 sięgała 1,7 proc.

Najwięcej powodów do zmartwień mają posiadacze akcji PKN Orlen. Notowania paliwowego koncernu spadają blisko 4 proc. Podobnie jest z Alior Bankiem. Słabo wygląda też Lotos, CCC, BZ WBK, PKO BP i PGNiG, które radzą sobie gorzej niż średnia.

Najgorzej dzieje się we Włoszech. Tamtejsza giełda jest prawie 3 proc. na minusie. Jest też głównym inicjatorem zamieszania na rynkach finansowych.

- Głównym czynnikiem ograniczającym popyt na aktywa uznawane za bardziej ryzykowne, czyli na przykład polskie akcje i krajową walutę, jest skomplikowana sytuacja we Włoszech. Konflikty, których efektem jest m.in. brak możliwości uformowania rządu, kierują Włochy w kierunku przyspieszonych wyborów - komentuje Łukasz Wardyn, ekspert CMC Markets.

Jak podkreśla, taka sytuacja przez rynki ponownie byłaby traktowana jako zagrożenie dla strefy euro.

- Nie pomagają też kłopoty hiszpańskiego premiera Mariano Rajoya, który w piątek będzie musiał zmierzyć się z głosowaniem o wotum nieufności. A problemy polityczne w krajach europejskiego południa niefortunnie zbiegają się w czasie ze słabszymi odczytami z gospodarki w Eurolandzie - podkreśla Wardyn.

Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego BOŚ, mówi wręcz o zaczynającej się wkradać panice wśród inwestorów.

- Pojawiają się głosy mówiące o ryzyku rozpadu strefy euro, gdyby we Włoszech władzę rzeczywiście przejęli na jesieni populiści i zaczęli realizować swój program - podkreśla. Precyzuje, że jeżeli Ruch 5 Gwiazd i Liga Północna wystartowaliby w jednym bloku wyborczym, to mogliby zgarnąć blisko 2/3 głosów w parlamencie po coraz bardziej prawdopodobnych wyborach we wrześniu. To sprawia, że mogą okazać się one swoistym referendum dla Włoch, czy być, czy nie być dalej w strefie euro.

