Główny akcjonariusz proponuje sprzedaż akcji ZM Ropczyce. To jeszcze nie koniec głośnego konfliktu

Fot. ZM Invest Leon Marciniec, prezes ZM Invest, zaproponował sprzedaż akcji ZM Ropczyce.

Spółka ZM Invest, czyli główny akcjonariusz w ZM Ropczyce chce sprzedać posiadane przez siebie akcje giełdowej spółki. To kolejna odsłona ostrego konfliktu, który opisaliśmy pod koniec lipca.

Ponad 2,4 mln akcji spółki ZM Ropczyce (około jedna trzecia w akcjonariacie), które są w tej chwili kontrolowane przez ZM Invest zostały wystawione na sprzedaż. Propozycję ich kupna dostały władze ZM Ropczyce.

Tak można zinterpretować treść komunikatu spółki ZM Invest. Podkarpacka firma wyszła właśnie z propozycją, by ZM Ropczyce odkupiły od niej papiery po cenie odpowiadającej aktualnemu kursowi na giełdzie.

Jak czytamy w informacji, ZM Invest oferuje ponad 2,4 mln akcji po 21,35 zł za sztukę. Oznacza to, że gdyby ZM Ropczyce chciały odkupić akcje własnej spółki, musiałyby wyłożyć na ten cel ponad 50 mln zł. ZM Invest wyraźnie zaznacza bowiem, że w grę wchodzi tylko gotówka.

Tak wygląda ciąg dalszy opisanego w money.pl pod koniec lipca konfliktu między giełdową spółką ZM Ropczyce a jej głównym akcjonariuszem ZM Invest. Według opisanej przez nas genezy konfliktu wszystko zaczęło się od tego, że władze ZM Ropczyce odebrały prawo decydowania o spółce swojemu największemu akcjonariuszowi, czyli ZM Invest.

Później spirala konfliktu szybko się nakręciła, aż doszło do sytuacji, w której pojawiły się oskarżenia o próbę wrogiego przejęcia ZM Invest przez ZM Ropczyce, niejasne transakcje na papierach spółek, blokowanie kont itd.

Władze spółki ZM Ropczyce na razie nie odpowiedziały oficjalnie na propozycję sprzedaży akcji. Co ciekawe, same informowały niedawno w oficjalnym komunikacie o tym, że mają wiedzę o tym, iż te same papiery przeszły wcześniej w ręce mec. Wiesława Zaniewicza, reprezentującego ZM Invest. On sam zaprzeczył tym doniesieniom.

"Chcielibyśmy zdecydowanie podkreślić, iż próba wrogiego przejęcia ZM Invest i jej konsolidacji z ZM Ropczyce - wbrew stanowisku większościowych akcjonariuszy - jest z góry skazana na niepowodzenie. Kolejne próby wrogiego przejęcia ZM Invest podejmowane przez Zarząd ZM Ropczyce mogą mieć katastrofalny wpływ na działalność i przyszłość obu Spółek" - czytamy w przekazanym w piątek oświadczeniu ZM Invest.

Kurs akcji ZM Ropczyce od początku 2017 roku