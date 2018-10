Tąpnięcie na Wall Street. Panika rozlewa się też na inne giełdy

- Gwałtowny wzrost rentowności 10-letnich obligacji w USA sprawił, że inwestorzy nagle przewartościowali aktywa, przystosowując się do nowej rzeczywistości związanej z wysokimi stopami procentowymi. Rosną ceny energii i koszt pieniądza. Jest też go przez to mniej. Jeśli dodać do tego postępujący trend deglobalizacji, która zaczęła wpływać na rynki, mamy obserwowane właśnie tąpnięcia - komentuje sytuację Eleanor Creagh, strateg rynkowy w Saxo Capital Markets, cytowany przez agencję Bloomberg.