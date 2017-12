Akcje Netii wystrzeliły do góry. Inwestorzy zadowoleni z przejęcia

Fot. AP/FOTOLINK/East News Netia jest bohaterem wtorkowego poranka na warszawskiej giełdzie.

Prawdziwa euforia zapanowała wśród posiadaczy akcji operatora telekomunikacyjnego Netia. W ciągu kilku minut wartość ich udziałów wzrosła o blisko 30 proc. To reakcja na informację o tym, że spółkę przejmuje Cyfrowy Polsat, który płaci za akcje znacznie więcej niż dotychczas wyceniali je inwestorzy.

Bohaterem wtorkowego poranka na warszawskiej giełdzie jest Netia. Nie ma innych równie mocno drożejących akcji wśród blisko 500 spółek notowanych na GPW.

Kurs akcji Netii już w pierwszych minutach sesji, która rozpoczęła się o godzinie 9:00, rósł blisko 30 proc. Inwestorzy płacili za nie nawet 5,50 zł za sztukę, a jeszcze wczoraj kosztowały 4,24 zł. Chętnych na zakup jest tak wielu, że zaledwie w ciągu pierwszych 30 minut handlu nabywców znalazły papiery o łącznej wartości prawie 5 mln zł.

Przy wycenie na poziomie 5,50 zł za akcję cała spółka jest warta ponad 1,9 mld zł. To oznacza wzrost jej wartości o blisko 450 mln zł. W ciągu chwili!

Obserwuj bieżące notowania akcji Netii





To reakcja inwestorów na niespodziewany komunikat ze strony Cyfrowego Polsatu, który złożył zlecenie zakupu pakietu 32 proc. akcji Netii. Co ważne, zapłaci za nie 638,8 mln zł, co daje wycenę jednej akcji na poziomie aż 5,77 zł. Ogłosił to w momencie, gdy na giełdzie płacono za nie po 4,24 zł. Stąd obecny wzrost kursu, który ma na celu dostosowanie wyceny.

Inwestorzy kupują akcje także z myślą o możliwym wezwaniu, jakie dokona w niedalekiej przyszłości Cyfrowy Polsat na kolejne 34 proc. udziałów. Docelowo chce mieć niemal pełną kontrolę, którą zapewni już osiągnięcie 66 proc. wszystkich akcji. Niewykluczone, że inwestorom giełdowym także zaproponowana zostanie cena 5,77 zł, a to oznaczałoby dla nich pewny zysk. Nawet teraz, przy znacznie wyższej cenie niż w poniedziałek, dalej do zgarnięcia jest kilka procent zysku.

Prezes Solorz pytany przez agencję PAP, czy cena w wezwaniu wyniesie także 5,77 zł za akcję, odpowiedział: "Przedstawimy cenę sprzedaży dla pozostałych akcjonariuszy w momencie, gdy ogłosimy wezwanie". Ogłoszenie wezwania ma nastąpić - według deklaracji zarządu Cyfrowego Polsatu - tak szybko, jak to możliwe. Jest to jednak uzależnione m.in. od zgody UOKiK, na którą możemy czekać w najgorszym wypadku nawet kilka miesięcy.

Netia redukuje koszty, by utrzymać pozycję

Więcej na temat samej transakcji Cyfrowego Polsatu pisaliśmy w tekście: "Polsat na zakupach. Na celowniku akcje Netii i kilka stacji telewizyjnych". Z kolei pierwsze komentarze ekspertów na temat tych zakupów można przeczytać TUTAJ.

Co na to wszystko akcjonariusze głównego sprawcy całego "zamieszania"? Też wydają się zadowoleni z potencjalnych synergii, jakie może przynieść przyszła współpraca z Netią. Od rana akcje Cyfrowego Polsatu idą do góry blisko 5 proc.

Około 8 proc. zyskują też akcje Mennicy Polskiej. To do niej należała część pakietu akcji Netii, który kupuje Cyfrowy Polsat.