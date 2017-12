Wall Street w dół. Wielkie cięcie podatków to już formalność

Fot. JIM WATSON/AFP Donald Trump dopiął swego. Największe cięcie podatków od 30 lat zyskało już wystarczające poparcie

Po dwóch dniach wzrostów i nowych rekordach giełda cofnęła się w momencie, gdy reforma podatkowa jest już prawie pewna i znane są jej wszystkie szczegóły. Republikanie przekonali swoich najbardziej opornych senatorów.

„Kupuj plotki, sprzedawaj fakty” tak mówi stara prawda giełdowa. Nie inaczej było w momencie, gdy Republikanie ustalili ostateczną wersję ustawy i przekonali Susan Collins, ostatnią Republikankę zgłaszającą wątpliwości do końcowej wersji projektu.

Proponowana obniżka CIT w USA do 21 proc. z 35 proc. może doprowadzić do 14-proc. wzrostu szacunków zysków dużych amerykańskich banków - uważają analitycy Goldman Sachs. Co bardzo ważne, uchylony zostanie 20-procentowy alternatywny minimalny podatek dochodowy, który zmuszał duże korporacje do płacenia określonej sumy, bez względu na koszty finansowe i ulgi podatkowe.

Po dwóch dniach wyraźnych wzrostów i kolejnych rekordach najważniejsze indeksy zawróciły w dół. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,15 proc., S&P 500 o 0,32 proc., a Nasdaq Composite stracił 0,44 proc.

Notowania na Wall Street we wtorek





W poniedziałek Dow Jones Industrial ustanowił na zamknięciu siedemdziesiąty w 2017 r. rekord wszech czasów. Taka seria to zresztą kolejny rekord w historii indeksu.

Zobacz również: Morawiecki o uszczelnianiu systemu podatkowego

Jako przyczyny spadku podaje się analizy proporcji zysków firm z cięć podatków i kosztów podwyższania stóp procentowych. W przyszłym roku oczekiwane są trzy podwyżki Fed.

- Jeśli nawet podwyżek stóp będzie więcej niż trzy, to będzie oznaczać, że Fed odpowiada na większy wzrost gospodarczy, który popchnie inflację w górę. Ten większy wzrost natomiast zredukuje wpływ większych stóp procentowych - twierdzi David Berson, główny ekonomista Nationwide Insurance w Columbus w Ohio w wypowiedzi dla agencji Reuters.

Na 1-proc. minusie były we wtorek akcje Apple. Analitycy Nomura Instinet obniżyli rekomendację do "neutralnie" z "kupuj", uzasadniając decyzję wysoką wyceną akcji spółki w obecnym cyklu produktowym.