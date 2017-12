Rekord na Wall Street. Podwyżka stóp Fed nie zniechęciła kupujących

Fot. International Monetary Fund Janet Yellen kończy swoją kadencję podwyżką stóp procentowych. Giełda nie była zaskoczona

Zgodnie z oczekiwaniami Fed podwyższył w środę główną stopę procentową o 0,25 pkt. proc. i ściągane będą z rynku dodrukowane wcześniej pieniądze. Akcje jednak nie spadły, bo rynek uznał, że komunikat nie jest "jastrzębi", a do tego Republikanie dogadali się w sprawie cięć podatków.

Fed podwyższył w środę główną stopę procentową do 1,25-1,5 proc., czyli o 0,25 pkt. proc. na przedostatnim posiedzeniu, w którym Janet Yellen uczestniczyła jako prezes (jej kadencja kończy się w lutym). Tego rynek oczekiwał i nie było to niespodzianką. Z uwagą słuchano natomiast komunikatów towarzyszących podwyżce.

Fed podwyższył prognozy wzrostu gospodarczego, obniżył prognozy bezrobocia i bez zmian pozostawił szacunki inflacji. Nadal oczekuje się, że inflacja w średnim terminie pozostanie poniżej celu 2-proc. rocznie. Wskazania bazowego CPI w środę potwierdziły tylko, że dynamika cen, poza energią, pozostaje na niskim poziomie. Dane były więc sprzyjające dla spowolnienia przyrostu stóp.

- Sam wydźwięk posiedzenia odebrany został jako gołębi, gdyż nie zmienił prognoz dla amerykańskiej gospodarki. Teoretycznie w dalszym ciągu obowiązuje scenariusz trzech podwyżek stóp w 2018 r. Jednak klasycznie będzie on zależał głównie od napływających danych makro - podaje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Teoretycznie decyzje gołębimi wcale nie były. Podwyższono stopę funduszy federalnych, zapowiedziano jeszcze trzy podwyżki na przyszły rok i dwie na 2019 r., potwierdzono też, że od stycznia skala redukcji bilansu Fed wyniesie 20 mld dol.

- To wszystko były rzeczy oczekiwane przez rynek. Tak więc - sprzedano fakty - twierdzi Tomasz Witczak, analityk rynków finansowych FMCM.

Dolar się osłabił, bo wcześniej jego kurs uwzględniał założenie, że rosnąca inflacja i gospodarka może przyśpieszyć decyzje Fed o zacieśnianiu polityki pieniężnej. W górę za to poszły dwa główne indeksy, a w trakcie sesji wszystkie trzy osiągnęły rekordowe historycznie poziomy.

S&P500 co prawda stracił 0,05 proc., ale zaliczył w drugiej godzinie sesji środowej najwyższe notowanie odkąd jest wyliczany, czyli 2 671,88 pkt. Rekordy wszech czasów pobiły rosnące na zamknięcie dnia Dow Jones Industrial Average (+0,3 proc.) i Nasdaq Composite (+0,2 proc.).

- Jedyną rzeczą, którą warto obserwować, to czy gospodarka nie zaczyna się przegrzewać. To mogłoby zmusić Fed do szybszego podwyższania stóp procentowych - powiedział Jeff Carbone, partner zarządzający Cornerstone Financial Partners, cytowany przez PAP.

Niższe podatki na finiszu

Amerykański Senat i Izba Reprezentantów wstępnie porozumiały się w kwestii zapisów ustawy podatkowej - poinformowała agencja Reuters. Prezydent Trump ogłosił, że dochodowy podatek korporacyjny spadnie do 21 proc.

- Rynek akcji reaguje na rosnące prawdopodobieństwo, że ustawa trafi do podpisu prezydenta przed końcem roku - powiedział agencji Reuters Quincy Krosby, główny strateg rynku w Prudential Financial, Newark w New Jersey.

Izba Reprezentantów może przegłosować wspólny projekt reformy już w poniedziałek, we wtorek zrobiłby to Senat, a w środę ustawa zostałaby podpisana przez Donalda Trumpa.