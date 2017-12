Facebook i Google ciągną Wall Street w górę. Przerwana seria spadków w Nowym Jorku

Fot. Reporters/ STG/REPORTER/EAST NEWS Akcje Facebooka i Google pozwoliły najważniejszym indeksom wykazać wzrost w czwartek. Coraz większe szanse na cięcia podatkowe

Sesja giełdowa przy Wall Street w czwartek dała pierwszy raz w tym tygodniu wzrosty na najważniejszych indeksach. Rynek coraz mniej się boi, że cięcia podatkowe nie wypalą.

Zgoda Senatu na negocjacje z Izbą Reprezentantów w sprawie uzgodnienia ostatecznej wersji cięć podatkowych spotkała się z westchnieniem ulgi na giełdzie. W czwartek rosły akcje przede wszystkim spółek technologicznych.

Najmocniej na indeksach odbiły się wzrosty Facebooka (+2,3 proc.) i spółki matki Google, czyli Alphabet (+1,2 proc.). Dzięki temu indeks S&P500 przerwał serię czterech kolejnych spadków.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,29 proc., S&P 500 o 0,29 proc., a Nasdaq Composite zyskał 0,54 proc.

Notowania najważniejszych indeksów na Wall Street





USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela





Wzrosty sugerują, że inwestorzy przestali się obawiać niedotrzymania terminów ustawy o reformie podatkowej i braku finansowania rządu.

W piątek Senat przeprowadzi głosowanie w sprawie wydłużenia finansowania administracji federalnej. Rząd ma zapewnione finansowanie do soboty. Kongres ma czas na przeprowadzenie legislacji, dotyczącej wydatków rządowych jeszcze do końca piątku.

Uchwalone ma zostać prowizorium budżetowe, które zapewni urzędom finansowanie do 22 grudnia. Do tego czasu Republikanie mają przedłożyć rozwiązania o dłuższym horyzoncie czasowym. To jest też termin, który uzgodniono na dogadanie ostatecznej wersji ustawy o reformie podatków.

Możliwa jest zmiana planowanej stopy podatku dochodowego od korporacji z 20 proc. do 22 proc., by poprawić dochodową stronę reformy.

Nad kreską notowane były także walory GE (+0,3 proc.). Koncern ogłosił plany masowych zwolnień 12 tys. pracowników (18 proc. całego zatrudnienia) na całym świecie w energetycznej części działalności.