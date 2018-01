Dow Jones powyżej 26 tys. punktów. Wall Street mocno w górę

Fot. Xinhua/eyevine/EAST NEWS Indeks Dow Jones Industrial przebił dotychczasowy rekord

Wzrosty kursów akcji w USA wydają się nie mieć końca. Najstarszy indeks nowojorskiej giełdy Dow Jones Industrial po raz pierwszy zakończył dzień powyżej 26 tys. punktów.

Trzy czwarte spółek z indeksu S&P500, które dotąd opublikowały swoje wyniki (36 spółek) za 2017 rok, przebiło prognozy analityków. A to przecież dane za okres jeszcze przed obniżką podatków. Na takie coś giełda nie mogła pozostać obojętna.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,25 proc. do 26115,65 pkt. Jeszcze nigdy wcześniej w historii najstarszy indeks giełdy nowojorskiej nie zamknął dnia na poziomie przewyższającym 26 tys. pkt. We wtorek co prawda przebił ten poziom w trakcie sesji, ale potem się cofnął i zamknął dzień niżej. Nowym historycznym maksimum intraday (kurs w trakcie dnia, a nie ,,kurs zamknięcia") jest teraz 26130,45 pkt.

Pozostałe główne indeksy też szły w górę: S&P 500 o 0,94 proc., a technologiczny Nasdaq Composite o 1,03 proc.

Notowania na Wall Street w środę





Prawie 1,7 proc. zdrożały w środę akcje Apple, głównej siły pociągowej najważniejszych indeksów. To reakcja na informację, że w ciągu najbliższych pięciu lat bezpośrednia kontrybucja koncernu w gospodarkę USA wyniesie około 350 mld dol. Apple planuje zatrudnić 20 tys. osób w USA, zbudować nowy kampus i centra danych.

Co trzeba podkreślić, wzrost indeksów nastąpił mimo słabszych wyników banków i Forda. Indeks S&P dla sektora bankowego spadł o 0,6 proc. po rozczarowujących wynikach Goldman Sachs (-1,9 proc.) i Bank of America (-0,2 proc.).

Ten drugi dokonał gigantycznego odpisu 2,9 mld dol. na aktywa podatkowe, co zmniejszy ubiegłoroczny zysk o połowę. To było co prawda do przewidzenia - banki raportowały konieczność odpisów w aktywach podatkowych po przegłosowaniu reformy podatków - tyle że skala odpisu zaskoczyła.

Goldman Sachs wykazał pierwszą kwartalną stratę od sześciu lat - również przez odpisy na podatki.

Ponad 7 proc. traciły akcje Forda. Spółka podała, że zysk na akcję za 2018 r. będzie niższy niż prognozy. Ford zamierza zmienić podstawowy profil działalności w kierunku produkcji ,,wysokomarżowych" aut.

Konsensus prognoz Bloomberga zakłada przeciętny wzrost zysku na akcje spółek z S&P 500 w czwartym kwartale 2017 r. na poziomie 11,7 proc. wobec 10,8 proc. dla całego 2017 r. i 17,1 proc. w 2018 r.

Dobre dane przyszły z sektora przemysłowego USA. Produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 0,9 proc. mdm. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,5 proc. mdm, wobec spadku w listopadzie o 0,1 proc. mdm. Wykorzystanie mocy produkcyjnych było w grudniu najwyższe od początków 2015 r. i wyniosło 77,9 proc.