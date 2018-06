Wojny handlowe nabierają tempa. Największe spadki na Wall Street od dwóch miesięcy

Wpis na Twitterze sekretarza skarbu USA dobił notowania na Wall Street. Okazuje się, że cła nałożone na Chiny to nie koniec, ale początek cięcia gigantycznego deficytu handlowego USA ostrymi metodami.

Steven Mnuchin, sekretarz skarbu USA zapowiedział, że restrykcje inwestycyjne na terenie USA czekają inne kraje, nie tylko Chiny. Chodzi o wszystkie te, które ,,próbują ukraść" technologie, wytworzone w USA.

On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn't exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology.