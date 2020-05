Wiceprezes Pekao: Bank jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarki

"Gdyby nie trudne perspektywy przed sektorem bankowym, byłby to bardzo dobry kwartał [I kw. 2020 r.]. Bank Pekao wchodzi w tę trudną sytuację w bardzo dobrej pozycji. Mamy bardzo odporny model biznesowy oparty na relacjach z klientami, mamy bardzo silną pozycję kapitałową i płynnościową. Przez ostatnie 2-3 lata bardzo dużo robiliśmy po stronie transformacji cyfrowej i to jest coś, co zaprocentuje jeszcze bardziej w przyszłości" - powiedział Kubiak podczas wideokonferencji.

"Nie można mówić w tym roku o osiągnięciu dwucyfrowych wskaźników zwrotu z kapitałów. Stopy procentowe spadły o 100 punktów bazowych i tym samym polski sektor bankowy dołączył do tych, które operują w środowisku bardzo niskich stóp procentowych. To przekładać się będzie na dochody" - powiedział Kubiak.

Dodał, w Pekao widoczny jest spadek popytu w kredytach konsumenckich o ok. 60%, a w małych i średnich firmach o ok. 30-40%.

"Sprzedaż hipotek utrzymuje się na dobrym poziomie, mimo, że w sektorze spada, ale być może wynika to z faktu, że finansujemy te inwestycje w Polsce powiatowej, która w mniejszym stopniu wydaje się być dotknięcia skutkami pandemii. Udaje nam się to robić bezpiecznie i w dobrych warunkach realizujemy transakcje. Ale na pewno ten popyt spadnie" - zaznaczył.

"Między dwu-, a trzykrotny wzrost odpisów rok do roku to jest poziom, który należy zakładać we wstępnych założeniach. Odpisów na COVID jeszcze należy się spodziewać. To, co banki utworzyły na koniec I kw. to nie koniec odpisów" - uważa wiceprezes.