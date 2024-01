Wielki projekt Rosji i Chin nie ruszy w 2024 r. Wciąż wątła Siła Syberii-2

Projekt drugiej nitki gazociągu Siła Syberii to kluczowa inwestycja z punktu widzenia Moskwy. Jej projektowanie rozpoczęło się w 2020 roku. Rosjanie zapowiadali rozpoczęcie prac budowlanych w 2024 r., a eksploatacja miała się zacząć jeszcze przed 2030 r.

W planach Putina, biegnący z Rosji do Chin przez Mongolię o długości 6,7 tys. km, ma przesyłać 50 mld m sześc. rocznie, a w perspektywie do 98 mld m sześc. gazu rocznie do 2030.