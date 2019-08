Wierzytelności Onico względem mFaktoring spadły o 38,94 mln zł

"W wyniku realizacji obopólnie wypracowanej z mFaktoring [...] w dniu 26 sierpnia 2019 roku, strategii wobec kontrahenta spółki Anwim [...], w dniu 27 sierpnia br., spółka Anwim dokonała wpłaty kwoty w wysokości 38 939 578,46 zł. Kwota wpłaty stanowiła należność z tytułu realizacji umów dostaw paliwa przez emitenta do spółki Anwim, zaś mFaktoring świadczy usługi faktoringowe na rzecz emitenta na podstawie umowy faktoringowej, w ramach której rozliczane były m.in. wierzytelności od Anwim" - czytamy w komunikacie.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.