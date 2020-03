WIG20 najniżej od 2009 roku, inwestorzy panikują

Dzisiaj na parkietach azjatyckich sytuacja była nieco bardziej stabilna, co daje nadzieję na lepsze notowania również w Europie. Przy tak wysokim poziomie awersji do ryzykownych aktywów nie można oczekiwać, iż odpowiedzialny za około 60% obrotów na warszawskim parkiecie kapitał zagraniczny ochoczo przystąpi do zakupów, jednak ponad 10-letnie dołki mogą zachęcać nastawionych spekulacyjnie inwestorów do działania. Takiej właśnie reakcji oczekuje większość inwestorów przeprowadzających transakcje na kontraktach CFD na WIG20 poprzez platformę CMC Markets. Pozycje długie posiada obecnie 53% z nich, a ich ilość w ciągu pierwszej godziny dzisiejszych notowań wzrosła aż o 17 pkt. proc. W silniejszym odbiciu może przeszkodzić luka powyżej poziomu 1400 pkt., jednak samo dojście w jej okolice i utrzymanie takich wzrostów oznaczałoby 5-procentową zwyżkę. Ostatnie dni przyzwyczaiły nas do tak dużych zmian dziennych, dlatego rezultat w takiej postaci nie byłby niczym wyjątkowym.