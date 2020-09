WIG20 niezmiennie wykazuje słabość wobec głównych indeksów zachodnich giełd

Początek tygodnia na warszawskim parkiecie nie należał do udanych: WIG20 stracił 0,8%, sWIG80 0,37%, a mWIG20 zakończył sesję neutralnie. Naszej rodzimej giełdzie w dużej mierze ciąży brak kapitału zagranicznego, co odbija się na relatywnie niskim poziomie obrotów. W ciągu dziesięciu wrześniowych sesji poziom miliarda złotych został przekroczony zaledwie raz. Dopóki więc inwestorzy zagraniczni nie będą bardziej aktywni, WIG20 może mieć trudności z wyjściem z aktualnej konsolidacji w zakresie 1735-1805 pkt. To właśnie jej górne ograniczenie stanowi aktualnie istotny opór, którego pokonanie mogłoby potencjalnie stanowić impuls do dalszych wzrostów, przynajmniej w granicach wcześniejszej szerokiej konsolidacji, czyli do granicy 1860 pkt.