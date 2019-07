Work Service nie otrzymał zapłaty za ProService, wyjaśnia sytuację

"Nabywca miał zapłacić do 30 lipca b.r. cenę udziałów w wysokość 7 mln zł oraz tzw. 'Guarantee Price' do wysokości 20,5 mln zł. W związku z brakiem płatności w terminie Work Service dokonał odpisu należności z tego tytułu, w wyniku czego ich stan zmniejszył się z 27,7 mln zł do 16,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.