Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrud. spadł o 9,2 pkt kw/kw w IV kw.

"Pracodawcy poszukują głównie pracowników niższego i średniego szczebla. Utrzymanie pracowników było w trendzie stabilnym. Natomiast zmniejszanie poziomu zatrudnienia sygnalizuje - moim zdaniem - że na razie nastąpiło wyciszenie trendu wzrostowego w zatrudnianiu i wskazuje, że obecnie firmy obserwują, co się będzie działo dalej z gospodarką. Zobaczymy, co pokażą kolejne miesiące i jest za wcześnie, by powiedzieć, że jest to odwrócenie trendu w zwiększaniu zatrudnienia - ale zatrzymanie trendu jest już obserwowane" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska podczas konferencji prasowej.