Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

Od kilku lat Work Service ogranicza swoje zadłużenie poprzez dezinwestycje, dążąc jednocześnie do umocnienia wiodącej pozycji rynkowej Work Service w branży usług personalnych w Polsce. W czerwcu 2017 r. Work Service sprzedał IT Kontrakt co m.in. umożliwiło przedterminowy wykup obligacji o wartości 80 mln zł. W październiku 2018 r. zrealizowano sprzedaż Grupy Exact Systems, co umożliwiło zmniejszenie zadłużenia spółki o 104 mln zł oraz zasilenie jej dodatkowymi środkami pieniężnymi. W ostatnich miesiącach rozpoczęto także sprzedaż spółek zagranicznych: węgierskiej Grupy ProHuman oraz spółek Work Service w Czechach i na Słowacji, co w perspektywie do 2020 r. ma umożliwić całkowite zakończenie procesu spłaty zadłużenia bankowego i obligacyjnego, podano.