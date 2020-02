Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m/m do 20,2 pkt w lutym

"Pomiar Monitora Bankowego w lutym przyniósł spadek głównego wskaźnika badania - indeksu Pengab. Wskaźnik ten zmniejszył swoją wartość przede wszystkim w wyniku istotnego obniżenia wskaźnika ocen, mimo wzrostu w obszarze prognoz. Również pomiary szczegółowe, niemalże we wszystkich monitorowanych indeksach, charakteryzowały się wzrostem wskaźników prognoz przy spadkach odnoszących się do aktualnych ocen. Nieznacznie wzrosły prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i sytuacji gospodarstw domowych, jednak wciąż znajdują się one znacznie poniżej poziomów notowanych w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje także wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych przedsiębiorstw, który w poprzednich pomiarach charakteryzował się dużą stabilnością" - - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.