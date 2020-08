Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 7,1 pkt m/m do 4,1 pkt w sierpniu

"Sierpniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł kolejną poprawę nastrojów w środowisku bankowym. Chociaż główny wskaźnik badania, index Pengab, wciąż charakteryzuje się poziomem istotnie niższym niż sprzed okresu pandemii, to nie jest już to wartość ujemna. Wzrost wskaźnika prognoz o 9,4 pkt proc. oraz oceny bieżącej o 4,5 pkt proc. przyczyniły się do wzmocnienia głównego indeksu badania o 7,1 pkt proc. Większość pomiarów szczegółowych, w tym te odnoszące się do produktów kredytowych, zbliżyły się do wyników osiągniętych sprzed pandemii. Wyjątek w tym zakresie stanowią kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw, których wartość jest niższa o 28 pkt proc. od poziomu notowanego w sierpniu ubiegłego roku. Osobna analiza powinna wiązać się z depozytami długoterminowymi, których istotnie niższe wartości wiążą się przede wszystkim z poziomem stóp procentowych. Wciąż za niepokojące należy uznać wskaźniki określające sześciomiesięczne prognozy gospodarcze. W tym zakresie ocena gospodarstw domowych jest o 57 pkt proc.

niższa od poziomu notowanego w ubiegłym roku" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.