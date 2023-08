Wyciek z ropociągu Przyjaźń. PERN wyjaśnia incydent

Do awarii doszło na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którą ropa naftowa dostarczana jest do Niemiec. Spółka informowała w sobotę, że natychmiast zostało wyłączone tłoczenie, przy czym druga nitka rurociągu działa normalnie.

PERN wyjaśnia incydent

Rekultywacja terenu

Spółka podkreśliła, że w poniedziałek rozpocznie się rekultywacja terenu wokół miejsca, gdzie doszło do rozszczelnienia magistrali i wycieku ropy naftowej, a działania te będą prowadzone w taki sposób, aby przywrócić cały okoliczny obszar do pierwotnego stanu.

Rzeczniczka spółki Katarzyna Krasińska, odnosząc się do skutków rozszczelnienia rurociągu i prowadzonych działań przekazała w niedzielę wieczorem, że "na ten moment wywieziono ok. 50 metrów sześc. zebranego surowca". "Stanowi to 0,02 proc. wypełnienia rurociągu na tym odcinku. Surowiec wróci do systemu" - wyjaśniła.