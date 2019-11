Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

Stało się - na parkiet warszawskiej giełdy z impetem wdarł się kapitał zagraniczny, ciągnąc WIG20 w górę, dzięki czemu pokonał on wczoraj dwumiesięczne szczyty i zakończył sesję wzrostem o 3,19%. Nie po raz pierwszy w ostatnich tygodniach WIG20 wyróżniał się na tle pozostałych indeksów - mWIG40 zyskał 1,58%, a sWIG80 0,35%. Tym razem jednak działo się to przy wyjątkowo wysokich obrotach, od których inwestorzy na GPW zdążyli się odzwyczaić. Po raz pierwszy od 1,5 miesiąca ich wartość przekroczyła bowiem miliard złotych, co w połączeniu z siłą wzrostów może dawać nadzieję na kontynuację tego ruchu w kolejnych dniach.

Giełdowym ,,bykom" nie przeszkodziły nawet słabe wyniki PMI dla polskiego przemysłu, które po raz pierwszy od ponad dekady znalazły się na poziomie 45,6 i po raz dwunasty z rzędu poniżej granicznego poziomu 50 pkt. Rozbieżność pomiędzy prognozą na poziomie 48,1 a faktycznym wynikiem jest największa w historii tego wskaźnika, jednak mimo to reakcja rynku była znikoma. Widać więc, że obecny na rynkach kapitał poszukuje miejsc do ulokowania, a niedowartościowane na tle spółek amerykańskich i europejskich polskie akcje wydają się atrakcyjną alternatywą.

Aktualnym poziomem docelowym na indeksie WIG20 jest opór ulokowany w okolicach lipcowych szczytów, czyli okolice 2345-2355 pkt. Biorąc pod uwagę, że dynamika spadków w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia była nieporównywalnie większa niż na giełdach zachodnich, a w przeciwieństwie do tamtych nasz rynek odrobił dotychczas jedynie 2/3 tego ruchu, daje to potencjał dla warszawskiej giełdy. O ile, oczywiście, diametralnym zmianom nie ulegną nastroje globalne, ale póki co na to się nie zanosi, przynajmniej patrząc przez pryzmat parkietów azjatyckich. Podczas dzisiejszej sesji niemal wszystkie tamtejsze indeksy ,,świeciły na zielono", na czele z japońskim Nikkei225, który zyskał ponad 1,7%, oraz giełdą w Szanghaju, ze wzrostem 0,78%.