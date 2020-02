X-Trade Brokers miał wstępnie 37,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

"W 2019 r. przychody spadły o 17% r/r, tj. o 49 mln zł z 288,3 mln zł na 239,3 mln zł. Istotnym czynnikiem determinującym poziom osiągniętych przychodów były zmiany regulacyjne w Europie, zapoczątkowane w sierpniu 2018 r. interwencją produktową Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Określiły one maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej dla klienta detalicznego, co przełożyło się na niższe wolumeny transakcji zawieranych przez klientów. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi w lotach wyniósł 1 597,2 tys. lotów w porównaniu do 2 095,4 tys. lotów rok wcześniej, natomiast rentowność na lota uległa zwiększeniu o 8,7%, tj. z poziomu 138 zł w 2018 r. do poziomu 150 zł w 2019 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wstępnych wyników.