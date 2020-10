X-Trade Brokers miało wstępnie 68,4 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W konsekwencji baza do generowania wyników jest na znacznie wyższym poziomie niż była w 2019 r. W III kwartale 2020 r. grupa pozyskała 21 178 nowych klientów wobec 10 042 rok wcześniej. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów w grupie istotnie wzrosła także liczba aktywnych klientów (wzrost z 28 136 do 55 760, tj. o 98,2% r/r)" - czytamy dalej.