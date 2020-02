XX Konferencja IDM w Bukowinie 5-8 III o kapitale dla infrastruktury i innowacji

"Tematy poruszane podczas tegorocznej Konferencji Izby Domów Maklerskich będą odpowiadały celom Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce. Każdy z dziesięciu paneli dyskusyjnych został poświęcony poszczególnym celom SRRK. W Bukowinie będziemy rozmawiali m.in. o wzmocnieniu zaufania do rynku kapitałowego, które jest fundamentem jego funkcjonowania. Zaufanie jest kluczowe dla zwiększenia udziału oszczędności gospodarstw domowych w finansowaniu najbardziej efektywnych, innowacyjnych, przedsiębiorstw" - powiedział prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz w rozmowie z ISBnews.TV.

Innym ważnym tematem będzie stabilność otoczenia regulacyjnego. Chodzi o to - jak podkreślił Markiewicz - żeby regulacje były adekwatne do skali ryzyka, jakie ponoszą polskie przedsiębiorstwa.

Kolejnym ważnym tematem będzie finasowanie inwestycji proekologicznych. Jest to szczególnie ważne w obliczu kryzysu klimatycznego.

"Zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce to jeden z podstawowych celów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce. Jest to również temat jednego z paneli dyskusyjnych, który odbędzie się pierwszego dnia konferencji w Bukowinie. W tym kontekście nie zabraknie rozmów na temat roli Pracowniczych Planów Kapitałowych. One z jednej strony mają gromadzić środki na przyszłe emerytury, a z drugiej odegrać znaczącą rolę w podaży kapitału dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy" - powiedział Markiewicz.