Żabka uruchomiła 500 sklepów w tym roku, planuje następne 500 do końca grudnia

"Pandemia nie zatrzymała nas na drodze do dalszego, dynamicznego rozwoju. Od stycznia br. otworzyliśmy pół tysiąca sklepów, a do końca 2020 roku zamierzamy otworzyć kolejnych 500 placówek w całej Polsce. Zainteresowanie naszym modelem biznesowym rośnie, tylko w lipcu br. do naszej sieci dołączyło ponad 180 nowych franczyzobiorców, którzy widząc potencjał formatu convenience, chcą prowadzić sklep Żabka" - powiedział prezes Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.