Zainaugurowano program GPW Growth mający wspierać rozwój małych i średnich firm

"Takie projekty, jak GPW Growth to kolejny przykład na to, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w naszym kraju liczyć na wsparcie. W tej kadencji to właśnie przede wszystkim z myślą o nich wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, w tym: Konstytucję Biznesu, 100 zmian dla firm, Pakiet MŚP czy Pakiet Przyjazne Prawo. Celem Akademii GPW Growth jest m.in. kształcenie kadr, w tym zarządzających firmami. Akademia oferuje poszerzanie umiejętności efektywnego prowadzenia biznesu w celu zwiększenia wartości firmy. Jednocześnie - zamiast na wiedzę teoretyczną - kładzie nacisk na praktykę biznesu. Odpowiada więc na jedno z kluczowych wyzwań - które stoją przed naszą gospodarką - czyli wzrost konkurencyjności" - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak, cytowany w komunikacie.