Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

"Mając na uwadze powyższe, zarząd podjął decyzję, o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok, odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. Dotychczasowa wartość księgowa [...] wynosiła 46,1 mln zł, natomiast udział Mostostal Chojnice w wartości skonsolidowanych aktywów netto Grupy Zamet (przed odpisem aktualizującym) wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 50,2 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższe odpisy wpłyną na obniżenie wyniku finansowego netto Zametu za 2019 rok o ok. 15 mln zł oraz o ok. 19,1 mln brutto i 15,4 mln zł netto (tj. po uwzględnieniu podatku odroczonego) na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej, podkreślono.

Zarząd wyjaśnił, że jest to zdarzenie o charakterze niepieniężnym. W konsekwencji dokonanego odpisu, szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Zamet za 2019 rok będzie ujemny i wyniesie około -6 mln zł, przy około 203 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano również.

W odniesieniu do pozostałych kluczowych aktywów grupy kapitałowej, tj. Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn, przeprowadzone testy na utratę wartości, nie wykazały konieczności dokonywania odpisów. Udział powyższych aktywów w wartości skonsolidowanych aktywów netto wynosi odpowiednio ok 31 mln zł (Zamet Industry) oraz ok 33 mln zł (Zamet Budowa Maszyn), wynika także z komunikatu.