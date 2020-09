Zapisy w wezwaniu na 4,15% akcji GTC zostały przesunięte na 2-19 października

Zapisy w ogłoszonym przez GTC Holding wezwaniu do sprzedaży 21 891 289 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 4,15% kapitału odbędą się 2-19 października, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Według ogłoszonego w ub. tygodniu wezwania, zapisy miały potrwać od 25 września do 12 października br. w Polsce, zaś w Republice Południowej Afryki - do 9 października.