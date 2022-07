Zbigniew Ziobro wskazuje, kto odpowiada za problem z polskim węglem

krab 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wierutna bzdura. Nasze kopalnie są nierentowne. Dlaczego? Zastanówcie się. Rząd obsadził kopalnie swoimi i każdy górnik musi pracować na 9 osób. Na siebie i jeszcze osiem osób kadry naziemnej. W każdej spółce zasiada zarząd, prezesi wiceprezesi, pod każdym jest kilku dyrektorów i wicedyrektorów, każdy ma sekretarkę, kierowcę służbowego, a biedny górnik pracuje na siebie i osiem osób, a pensję ma i tak jedną z najniższych w kopali. To ile to wydobycie węgla w polskich kopalniach musi kosztować? Przed pandemią kuzyn mojej żony przeszedł na emeryturę górniczą. Był jednak mądrym człowiekiem, pracował w kopalni w Czechach, tam 4/5 to górnicy, a 1/5 to obsługa naziemna. Kopalnia jest rentowna, a On śmieje się z polskich górników bo emeryturę ma 3 razy większą niż uzyskałby w Polsce.