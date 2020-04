finanse 1 godzinę temu

ZBP: Banki przekazały m.in. 10 tys. testów i 30 mln zł na walkę z koronawirusem

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zakup ponad 10 tys. testów, przekazanie 30 mln zł wsparcia dla polskich szpitali i placówek medycznych czy też bezpłatne udostępnienie ponad 120 pojazdów do użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz szpitali jednoimiennych - to wybrane z wielu działań pomocowych polskiego sektora bankowego w związku z pandemią COVID-19, wynika z informacji przekazanych przez banki do Związku Banków Polskich (ZBP).