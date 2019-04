ZBP: Dokonano 1,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 63,3 mln zł w I kw. 

"Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2019 r. wyniosła 'tylko' 63,3 mln zł. To wynik znacznie niższy od średniej kwartalnej, liczonej od 2008 r., wynoszącej 99,8 mln zł. Taki poziom wynika z tego, że m.in. odnotowano jedynie 4 próby wyłudzeń na kwotę powyżej 1 mln zł, z czego największa dotyczyła aż 18,4 mln zł i została podjęta na terenie województwa śląskiego" - czytamy w komunikacie.

W I kw. liczba prób wyłudzeń kredytów wyniosła 1 117 i - jak podano - jest to jeden z najniższych wyników od początku publikacji raportu infoDOK (na 45 kwartałów objętych badaniem).

W I kwartale 2019 r. baza Systemu DZ wzrosła o 34 117 szt. i na koniec marca zawierała łącznie ponad 1,7 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Statystycznie do bazy trafiało 379 dokumentów dziennie. Patrząc na dotychczasową historię to zdecydowanie najlepszy wynik I kwartału od 2008 roku - dotychczasowy rekord z 2017 r, został pobity o 4 090 szt., tj. o 13,6%, podkreślono.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.