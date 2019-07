ZBP: Dokonano 1,12 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 92 mln zł w II kw.

W ostatnich trzech miesiącach br. Polacy zastrzegli 40 543 zagubione lub skradzione dokumenty tożsamości - to najwyższy wynik II kwartału, jaki odnotowano od 2008 r. Statystycznie do bazy trafiało 446 dokumentów dziennie. Obecnie w bazie międzybankowego Systemu Dokumenty Zastrzeżone jest niemal 1,8 miliona takich dokumentów, podano również.

"Kradzione, oryginalne dokumenty albo te podrabiane, ale z wykorzystaniem prawdziwych danych, to w dalszym ciągu poważne zagrożenie dla całej gospodarki i dla banków oraz różnych firm wykorzystujących dokumenty do weryfikacji tożsamości klientów. Dokonanie ich jak najszybszego zastrzeżenie w sytuacji ich utraty jest kluczowe w całym systemie ochrony przed wyłudzeniami" - powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w materiale.

"Dzięki ostatnim zmianom w prawie dot. zakazu handlu fałszywymi dokumentami oficjalnie wykonanymi jako 'dokumenty kolekcjonerskie' będzie nieco łatwiej walczyć z wyłudzeniami, ale nadal niezmiernie ważne będzie to, jak zachowa się osoba, która dokumenty utraciła - tj. czy i jak szybko dokona zastrzeżenia w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. Od 2008 r. zablokowano dzięki niemu 82,1 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej wartości niemal 4,6 mld zł" - dodał koordynator kampanii Grzegorz Kondek.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.