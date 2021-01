ZBP: Dokonano 1,94 tys. prób wyłudzeń kredytów na 67,3 mln zł w IV kw.

"W IV kwartale 2020 r. próbowano wyłudzić 1 943 kredyty, na łączną kwotę 67,3 mln zł. O ile kwota nie jest spektakularnie duża - zbliżona do średniej z ostatnich dwóch lat - to liczba prób liczba prób jest najwyższa od 6 lat. Nie jest to jednak rażąco wysoka liczba w porównaniu do rekordowych 2,5 tys. prób w 2008 roku. Tradycyjnie najwięcej takich przypadków notuje się w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim" - powiedział koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone Grzegorz Kondek, cytowany w komunikacie.

Jak podał, w IV kwartale 2020 r. odnotowano 9 prób wyłudzeń na bardzo wysokie kwoty przekraczające 1 mln zł, z czego największa dotyczyła 4,4 mln zł. Stąd bierze się tak stosunkowo niska, łączna kwota prób wyłudzeń w całym kwartale. W całym 2020 r. było 26 takich prób.

W skali całego roku, pod względem liczby prób wyłudzeń, z wynikiem 6,9 tys. prób był to rok zbliżony do średniej z ostatnich 13 lat wynoszącej 7,1 tys.

"Łączna, roczna kwota to 253,8 mln zł - wynik bardzo blisko najniższej w historii kwoty rocznej z 2015 r. na poziomie 253,3 mln. zł" - dodał Kondek.

W okresie październik-grudzień 2020 r. baza Systemu Dokumenty Zastrzeżone wzrosła o 31 106 szt. dokumentów i zawierała łącznie 2 038 229 szt. dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i innych dokumentów, które potwierdzają tożsamość osób nimi się legitymujących, podano.

"To stosunkowo niewielki wzrost na tle tego do czego przyzwyczaiły nas ostatnie lata, ale i ten rok jest rzeczywiście wyjątkowy. W niższej liczbie zastrzeżeń widać 2. falę pandemii, czyli Polacy pozostali w domach. na ulicach miast i w komunikacji publicznej jest znacznie mniej osób niż zwykle więc i kieszonkowcy mają mocno utrudnione warunki swojej ,,pracy". Statystycznie do bazy trafiało codziennie tylko 338 dokumentów" - powiedział także Kondek.

W całym 2020 roku zastrzeżono łącznie 156 836 szt. - mniej niż w 2019 r., ale mimo wszystko więcej niż 2018 r.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

